На западе Украины ожидаются мокрый снег и заморозки

На большей части территории Украины ожидается дождливая и прохладная погода, которую будут определять циклон с центром над западом страны.

Холодная дождливая погода ожидается на всей территории Украины shakhtar.com

В среду, 5 октября,, во Львовской, Волынской и Ровненской областях - сильные осадки; температура ночью 1-6° тепла, днем 5-10°; сообщает

На остальной территории дожди (лишь в Донецкой и Луганской областях без существенных осадков), ночью на Житомирщине, днем в большинстве северных и центральных областей местами сильные дожди; температура ночью 7-12°, днем 11-16°, на востоке 17-22°.

В Киеве ожидается дождь. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 9-11°, днем 13-15°.

В четверг, 6 октября, на Закарпатье и Прикарпатье прогнозируется дождь, местами с мокрым снегом; в восточной части страны – дождь (в основном небольшой), на остальной территории без существенных осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура в южной и восточной частях ночью 6-11°, днем 15-20°; на остальной территории ночью 2-7° тепла, в западных, Житомирской, Винницкой областях местами заморозки 0-3°, днем 10-17° тепла.

В Киеве 6 октября без существенных осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 4-6°, днем 12-14°.

Нынешняя метеорологическая осень пришла в Киев 18 сентября – на восемь дней позже климатической нормы. По данным метеостанции Центральной геофизической обсерватории, в этот день среднесуточная температура была ниже 15°, опустившись до 12,3°. Раньше всего метеорологическая осень начиналась 25 августа 1993 года, а позже всего - 7 октября 1999 года.