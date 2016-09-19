На юго-востоке Украины ожидаются сильные дожди, на севере - заморозки

Холодный воздух охватит большую часть территории Украины, кроме Закарпатья и крайнего юга; а циклон с Черного моря принесет ненастье в юго-восточную часть страны.

Лето закончилось, синоптики рекомендуют одеваться потеплее Василий Артюшенко, ZN.UA

Во вторник, 20 сентября, в южной части, а днем и в восточных, Кировоградской, Днепропетровской и Полтавской областях сложные погодные условия:, кое-где возможен град, сообщает

На остальной территории без существенных осадков, лишь в прикарпатских и Винницкой областях ночью умеренный, днем местами небольшой дождь. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с.

Температура ночью 4-9° тепла, в северных, Полтавской, Черкасской, Волынской и Ривненской областях на поверхности почвы местами заморозки 0-2°, температура днем 11-16° тепла; в южной части и на Закарпатье ночью 10-15°, на побережье морей до 18°, днем 17-22°.

В Киеве - без осадков. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 6-8°, днем 12-14°.

В среду, 21 сентября, в восточных, ночью и в южных, Днепропетровской и Кировоградской областях дожди, днем в западных и северных областях небольшой дождь, на остальной территории без осадков.

Ветер северо-западный, 5-10 м/с, ночью в южной части местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 2-7° тепла (в западных, северных, Винницкой, Черкасской, Полтавской областях на поверхности почвы и местами в воздухе заморозки 0-5°), на юге и востоке страны 6-11° тепла; днем 11-16°.

В Киеве – ночью без осадков, днем небольшой дождь. Ветер западный, 5-10 м/с Температура ночью 3-5° тепла, днем 12-14°.

По данным Центральной геофизической обсерватории, лето 2016 года было пятым среди самых жарких в истории Киева за всю историю наблюдений с 1881 года. Средняя температура воздуха календарного лета составила +21,4°, что на 2,7° превышает климатическую норму.