На юге Украины стартовали ракетные стрельбы - Воздушное командование "Юг"

Никакой реакции от РФ нет, сообщил начальник пресс-центра Воздушного командования "Юг".

Такими стрельбами Украина ничего не нарушает - пресс-центр Воздушного командования "Юг"

На юге Украины стартовали ракетные стрельбы , реакции от РФ пока нет, об этом в эфире телеканала "112 Украина" заявил начальник пресс-центра Воздушного командования "Юг" Владимир Крыжановский.

"Уже начались стрельбы. Все идет по плану. Никакой реакции от РФ нет. Украинские военные готовы к любому варианту развития событий", - сообщил Крыжановский.

Крыжановский пояснил, кто будет принимать участие в стрельбах.

"К учениям будут привлечены экипажи боевых транспортных самолетов воздушных сил ВСУ, подразделения зенитных ракет, войск связи и беспилотной авиации воздушных сил ВСУ. Будут задействованы зенитные ракетные комплексы С 300", - говорит он.

Руководитель пресс-центра пояснил, что такими стрельбами Украина ничего не нарушает, и не несет угрозу оккупированному полуострову Крым.

"Украина ничего не нарушает. Если посмотреть на траекторию и определенный район и провести условную линию полуострова, на котором будут расположены установки в Болгарию, можно заметить, что крайне линия будет проходить достаточно далеко от побережья крымского полуострова. Ближайшее приближение ракет может составлять не более 30 км", - отметил он.

Как сообщалось, Минобороны РФ официально уведомило Украину об ответных ударах во время стрельб в Крыму.

Ранее был опубликован текст угроз российского Минобороны в связи с учениями ВСУ возле Крыма. Текст документа подтверждает информацию, ранее опубликованную ZN.UA.

Напомним, 30 ноября Министерство иностранных дел Украины подтвердило обнародованную ZN.UAинфомацию об угрозах Кремля применить силу в случае проведения Вооруженными силами Украины ракетных учений возле Крыма. В связи с угрозами Украина намерена обратиться к мировому сообществу.

Ранее ZN.UA со ссылкой на источники в Министерстве обороны Украины сообщало, что в случае проведения Украиной ракетных стрельб в районе российско-украинской границы в Крыму, Россия угрожает Киеву ответным ракетным ударом.

Это следует из письма Министерства обороны РФ, адресованного военному атташату в составе посольства Украины в РФ.

Позже заместитель министра обороны Украины Александр Дублян подтвердил, что в его ведомстве действительно рассматривают угрозу нанесения РФ ракетного удара по украинским силам в случае проведения Украиной ракетных стрельб на своей территории.

25 ноября Минобороны РФ вручило украинскому атташе ноту протеста в связи с планами Вооруженных сил Украины провести ракетные стрельбы рядом с Крымом. В свою очередь, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов заявил, что Украина не планирует проводить испытания ракет в Керченском проливе, по которому проходит граница между Украиной и Россией.