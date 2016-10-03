На Яворовском полигоне прогремел взрыв, трое военных ранены

Военные пренебрегли мерами безопасности.
Яворовском полигоне (Львовская область) ранены трое украинских военнослужащих. Взрыв произошел в результате пренебрежения мерами безопасности, заявил спикер оперативного командования "Запад" Анатолий Прошин.
"Перед началом проведения занятий были проведены практические занятия по мерам безопасности. Было до 100% личного состава, которые задействованы на этих учениях. Несмотря на это, военнослужащие пренебрегают требованиями мер безопасности, нарушают их, и в результате таких действий произошло такое событие. Военнослужащий поднял какой-то предмет, тот предмет взорвался. Трое военных получили ранения. Им была оказана помощь силами медицинской бригады. Они были эвакуированы в стационарное медучреждение", - сказал он в эфире телеканала "112 Украина".
По его словам, сейчас проводится расследование. Прокуратура намерена возбудить уголовное дело.
Напомним, в результате взрыва в Сумской области 28 июля на станции концерна "Укроборонпром" погибли два испытателя и представитель НАТО. По факту взрыва возбудили уголовное дело.112.ua