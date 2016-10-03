На Яворовском полигоне прогремел взрыв, трое военных ранены

Военные пренебрегли мерами безопасности.

Военные рассказали о причинах взрыва на Яворовском полигоне Википедия

"Перед началом проведения занятий были проведены практические занятия по мерам безопасности. Было до 100% личного состава, которые задействованы на этих учениях. Несмотря на это, военнослужащие пренебрегают требованиями мер безопасности, нарушают их, и в результате таких действий произошло такое событие. Военнослужащий поднял какой-то предмет, тот предмет взорвался. Трое военных получили ранения. Им была оказана помощь силами медицинской бригады. Они были эвакуированы в стационарное медучреждение", - сказал он в эфире телеканала "112 Украина".

По его словам, сейчас проводится расследование. Прокуратура намерена возбудить уголовное дело.

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Напомним, в результате взрыва в Сумской области 28 июля на станции концерна "Укроборонпром" погибли два испытателя и представитель НАТО. По факту взрыва возбудили уголовное дело.