На взятке задержали главу управления Житомирской ОГА

Чиновник через посредника систематически требовал деньги с местных предпринимателей.
"Правоохранители задокументировали, что чиновник через посредника систематически требовал деньги с местных предпринимателей, которые занимаются переработкой лесосырья. За взятки он гарантировал коммерсантам не применять к ним административные санкции за выявленные правонарушения", - говорится в сообщении.
В СБУ отметили, что оперативники спецслужбы "взяли" посредника в офисе одного из коммерсантов во время получения $ 2,5 тысяч. В тот же день в нотариальной конторе задержали начальника управления облгосадминистрации.
Ранее сообщалось, что Военная прокуратура Луцкого гарнизона совместно с оперативными работниками управления внутренней безопасности задержали подполковника контрразведки СБУ на взятке.ZN.UA