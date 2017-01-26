На взятке задержали главу управления Житомирской ОГА

Чиновник через посредника систематически требовал деньги с местных предпринимателей.

СБУ и прокуратура на взятке задержали чиновника Житомирской ОГА DenisNata / Depositphotos

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой разоблачили иначальника одного из управлений Житомирской областной государственной администрации, сообщили в пресс-службе СБУ.

"Правоохранители задокументировали, что чиновник через посредника систематически требовал деньги с местных предпринимателей, которые занимаются переработкой лесосырья. За взятки он гарантировал коммерсантам не применять к ним административные санкции за выявленные правонарушения", - говорится в сообщении.

В СБУ отметили, что оперативники спецслужбы "взяли" посредника в офисе одного из коммерсантов во время получения $ 2,5 тысяч. В тот же день в нотариальной конторе задержали начальника управления облгосадминистрации.

Ранее сообщалось, что Военная прокуратура Луцкого гарнизона совместно с оперативными работниками управления внутренней безопасности задержали подполковника контрразведки СБУ на взятке.