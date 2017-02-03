На выходных в восточных областях Украины ожидаются снегопады

Над территорией Украины в ближайшие дни будет господствовать влажная и теплая воздушная масса.
В западной и южной части ночью, утром местами туман. Ветер преимущественно западный, на Левобережье - южный, 5-10 м/с.
Температура на протяжении суток от 3° мороза до 2° тепла (ночью в восточных и Сумской областях 2-7° мороза, днем в южных областях, на Закарпатье и Прикарпатье 2-8° тепла); в Крыму ночью 3-8° тепла, днем 6-11°.
В Киеве - небольшой мокрый снег, на дорогах гололедица. Ветер преимущественно западный, 5-10 м/с. Температура ночью и днем 1-3° мороза.
В воскресенье, 5 февраля, в Закарпатье, Прикарпатье, южной части страны и Приазовье ожидается небольшой мокрый снег и дождь, местами гололед, налипание мокрого снега, туман; температура ночью от 4° мороза до 2° тепла, днем от 1° мороза до 5° тепла. На остальной территории - без существенных осадков; температура ночью 2-8° мороза, днем 0-6° мороза.
Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.
В Киеве - без существенных осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 4-6°, днем 2-4° мороза.
По данным Центральной геофизической обсерватории среднемесячная температура воздуха января в Киеве составила -4,9° мороза, что превышает климатическую норму менее чем на 1 градус. Осадков в Киеве выпало 32 мм, что составило 67% климатической нормы.Интерфакс-Украина , ZN.UA ,