На выходных в Украине сохранится теплая осенняя погода

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Погоду большинства областей Украины будет определять теплый и сухой воздух. В Киеве – около 20°.

В субботу будет сухо и тепло, в воскресенье возможны дожди Василий Артюшенко, ZN.UA

В субботу, 17 сентября, в целом по стране без осадков, лишь днем на Закарпатье и Прикарпатье местами кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный, 5-10 м/с, сообщает

Температура ночью 6-11°, на Закарпатье, Прикарпатье и юге страны 11-16°, на побережье морей до 19°; днем 22-27°, в северных, восточных и местами центральных областях 16-21°.

В Киеве – без осадков, температура ночью 8-10°, днем 18-20°.

На воскресенье, 18 сентября синоптики прогнозируют в южной части и западных областях Украины кратковременные дожди, местами грозы, на остальной территории без существенных осадков. Ветер восточный, северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью 5-10°, в большинстве западных областей и на юге страны 11-16°, на севере Левобережья и Луганщине 1-6° тепла, на почве отдельные заморозки 0-3°; днем 15-20°, на юге и в Закарпатье 21-26°, на Одесщине до 30°.

В Киеве без существенных осадков. Ветер восточный, северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 8-10°, днем 18-20°.

По данным Центральной геофизической обсерватории, лето 2016 года было пятым среди самых жарких в истории Киева за всю историю наблюдений с 1881 года. Средняя температура воздуха календарного лета составила +21,4°, что на 2,7° превышает климатическую норму.