На выходных в Украине потеплеет, осадков не ожидается

Я уже с ZN.ua

Обзор самых важных и актуальных политических, экономических и социально-культурных событий в Украине и за рубежом.

"Люди, которые голосуют за неудачников, воров, предателей и мошенников, не являются их жертвами. Они соучастники..." Джордж Оруэлл

На большую часть территории Украины, кроме востока, распространится теплый атлантический воздух.

Синоптики пообещали на выходных хорошую погоду Василий Артюшенко, ZN.UA

В субботу, 18 ноября, в Украине без существенных осадков, ветер южный, юго-восточный, 7-12 м/с, сообщает

Температура ночью от 1° мороза до 4° тепла, в восточных областях 2-7° мороза; днем 3-8° тепла, в Закарпатской, Львовской, Волынской областях и крайнем юге страны 8-13°.

В Киеве - без существенных осадков. Ветер южный, юго-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 1-3° тепла, днем 5-7°.

В воскресенье, 20 ноября, в Украине также существенные осадки не ожидаются. Ветер южный, юго-восточный, 7-12 м/с.

Температура воздуха ночью от 3° мороза до 3° тепла, на востоке до 6° мороза; днем 0-5° тепла, в южной части и большинстве западных областей 6-11°, на Закарпатье до 14°.

В Киеве - без существенных осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер южный, юго-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 0-2° тепла, днем 3-5°.

Ранее директор Укргидрометцентра Николай Кульбида сообщил, что 15-16 ноября в Украине ожидается снижение ночной температуры до 3-9 градусов мороза, на западе Украины - до 10-15 мороза, днем будет от 0 до -5 градусов. Кульбида отметил, что с 17 ноября начнется потепление, ночная температура поднимется до значений от нуля до нескольких градусов мороза, днем будет до 3-8 тепла.