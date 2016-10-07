На выходных в Украине ожидается штормовая погода

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В субботу и воскресенье в Украине, кроме западных областей, ожидаются сложные погодные условия.

На выходных почти по всей Украине пройдут очень сильные дожди Василий Артюшенко, ZN.UA

8 октября в южных, днем и в центральных и северных областях ожидаются сильные дожди, местами грозы, порывы ветра 15-20 м/с, в Одесской области -, сообщает Укргидрометцентр.

Температура в западных, Житомирской и Винницкой областях ночью понизится до заморозков 0-5°, днем 6-12° тепла; на остальной территории ночью 3-10° тепла, днем 7-13°, в южной и восточной частях 14-19 градусов.

В Киеве днем пройдет сильный дождь, температура ночью 4-6° тепла, днем 8-10°.

В воскресенье, 9 октября, везде в Украине, кроме западных областей, сохранится дождливая ненастная погода: сильные дожди, грозы, порывы ветра 15-20 м/с. Ночью в Киевской, Черкасской, Черниговской, Полтавской областях пройдут очень сильные дожди. Лишь в западных областях - без осадков.

Температура западных областях ночью понизится до заморозков 0-5°, днем 7-12° тепла; в северных и центральных областях ночью 4-10° тепла, днем 8-14°, на юге и востоке Украины ночью 7-12°, днем 12-18°.

В Киеве дождливая ненастная погода: ночью очень сильный дождь, гроза, днем сильный дождь. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, порывистый. Температура ночью 6-8° тепла, днем 10-12°.

Нынешняя метеорологическая осень пришла в Киев 18 сентября – на восемь дней позже климатической нормы. По данным метеостанции Центральной геофизической обсерватории, в этот день среднесуточная температура была ниже 15°, опустившись до 12,3°. Раньше всего метеорологическая осень начиналась 25 августа 1993 года, а позже всего - 7 октября 1999 года.