На выходных в Украине будет по-прежнему холодно, на западе – дожди

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Дождливую погоду в западной части Украины будет определять атмосферный фронт, перемещающийся с Центральной Европы. На остальной территории - поле повышенного давления.

Потепления в Украине пока не ожидается Василий Артюшенко, ZN.UA

В субботу, 22 октября, температурный фон в Украине существенно не изменится, сообщает

В западной части дожди, кое-где сильные дожди; на остальной территории без осадков. Ветер юго-восточный, 5-12 м/с, в западных, восточных областях и Приазовье местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 0-6° тепла, на Закарпатье и Прикарпатье до 8°, днем 4-9°, в южной части 8-13°.

В Киеве - без осадков. Ветер юго-восточный, 5-12 м/с. Температура ночью 1-3° тепла, днем 6-8°.

В воскресенье, 23 октября, в большинстве западных, Винницкой, Житомирской, местами и в Киевской областях дождь; на остальной территории без осадков. Ветер восточный, юго-восточный, 7-12 м/с, на востоке страны, в Крыму и Приазовье местами порывы 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью 0-5°, на крайнем западе и юге 6-8° тепла, на Левобережье 1-3° мороза; днём 4-9° тепла, на Закарпатье, Прикарпатье и в южной части 9-14°.

В Киеве - без осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 3-5° тепла, днем 6-8° .

13 октября заместитель директора Укргидрометцентра Анатолий Прокопенко сообщил, что постепенное повышение температуры в Украине возможно только с 23 октября. "Т.е. до конца месяца мы все-таки ожидаем незначительное повышение температуры", - сказал он.

По словам, в ноябре-декабре 2016 года среднемесячная температура ожидается близкой к норме, а в январе-феврале – выше многолетней средней. "Поэтому в целом зима 2016-2017 года характеризуется как относительно теплая", - добавил заместитель директора Укргидрометцентра.