На всех автодорогах Одесской области прекращено движение автотранспорта

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Движение остановлено 7 января после 18.00.

На автодорогах Одесской области прекращено движение автотранспорта

В связи с ухудшающимися погодными условиями на всех автодорогах Одесской области после 18.00 прекращено движение автотранспорта, об этом президенту Украины Петру Порошенко доложил глава Государственной служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Николай Чечеткин, сообщается на президентском сайте.

По словам Николая Чечеткина, в остальных областях ситуация стабильная и под постоянным контролем ГСЧС. На дороги местного значения выведено 3,5 тыс. единиц спецтехники, региональные штабы работают в круглосуточном режиме. Всех нуждающихся в помощи сотрудники ГСЧС эвакуируют и размещают в точках обогрева в ближайших населенных пунктах.

Как сообщалось, в воскресенье, 8 января по всем регионам страны ожидаются сильные снегопады и гололедица, сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям cо ссылкой на прогноз Укргидрометцентра.

"8 января сохранятся сложные погодные условия: сильные снегопады, метели, снежные заносы, местами порывы северо-восточного ветра 15-20 м/с, на дорогах гололедица", - сообщает ГСЧС на своей странице в Facebook.