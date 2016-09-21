На восстановление Донбасса из бюджета выделили почти 3 миллиарда гривень

На получение средств понадобился год.

В Лисичанске восстановят разрушенный мост lisichansk.com.ua

На казначейские счета Донецкой области поступили 2,8 млрд гривень бюджетных средств, которые предназначены на восстановление разрушенной в ходе войны инфраструктуры.

"Год понадобился на то, чтобы у нас 2,8 млрд грн поступило на казначейские счета Донецкой области на восстановление Донбасса", - сказал глава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский во время передачи "Левый берег с Соней Кошкиной" в эфире "24 канала" сообщает "РБК-Украина".

Чиновник отметил, что средства предназначены на восстановление моста возле Лисичанска, дорог, госпиталей и создание опорных школ. "Ключевой вопрос: человек должен чувствовать себя защищенным - это первое задание. Второе - это экономика, потому, что инвестировать никто не хочет, здесь, конечно же, государственное инвестирование", - объяснил он.

Жебривский отметил, что не знаком с принятой концепцией восстановления и развития Донбасса, а свое видение восстановления региона высказывал президенту и премьер-министру Украины.

Ранее президент Украины Петр Порошенко заявлял, что на выделенные деньги планируется восстановить 4 моста.

Как сообщалось, 31 августа Кабинет Министров Украины одобрил концепцию государственной программы "Восстановление и развитие мира в восточных регионах Украины", посвященную ликвидации последствий российской агрессии в Донбассе.