На Волыни шахтеры объявили голодовку

Горняки заявляют, что зарплату им не платят уже три месяца.

Шахтеры на Волыни объявили голодовку Naked Science

В Волынской области шахтеры государственной шахты №10 "Нововолынская" объявили голодовку в знак протеста в связи с невыплатой заработной платы, задолженность по которой составляет три месяца. 7 ноября голодовку начали около 50 работников, к ним планируют присоединиться и другие шахтеры, сообщает "Громадське" . Задолженность по зарплате, согласно сообщению, составляет 7 млн гривень.

"Мы будем голодать до тех пор, пока не будут решаться наши проблемы, хотя бы частично. Наши требования: погашение задолженности по заработной плате, завершение финансирования (работ на шахте – ред) за 2016 год. Мы требуем встречи с представителями министерства, дирекцией шахты и профсоюзов. Сейчас вообще нет финансирования, существует напряжение уже не только в коллективе, но и в семьях. С 1 января на на финансирование шахты поступило только восемь миллионов, хотя обещали 100 миллионов", - рассказал участник акции протеста, проходчик шахты Александр Герасимчук.

Как сообщает пресс-служба Конфедерации свободных профсоюзов Украины, решение о забастовке "Единогласно принято на собрании трудового коллектива предприятия. Правда, директор недостроенной шахты Сергей Кожушкин пытался убедить работников отказаться от такого шага. Однако горняки настроены решительно: следовательно около пятидесяти человек с первой смены уже голодают, к ним намерены присоединиться и коллеги со второй смены".

Шахту строят еще с 1980-х. Это единственная шахта в стране, которая все еще строится, причем за бюджетные средства. Строительство после длительного простоя активизировалось в 2007 году, завершить его планировалось в 2014 году, однако этого не произошло из-за недостатка финансирования.