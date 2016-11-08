На Волыни шахтеры объявили голодовку

Горняки заявляют, что зарплату им не платят уже три месяца.
"Мы будем голодать до тех пор, пока не будут решаться наши проблемы, хотя бы частично. Наши требования: погашение задолженности по заработной плате, завершение финансирования (работ на шахте – ред) за 2016 год. Мы требуем встречи с представителями министерства, дирекцией шахты и профсоюзов. Сейчас вообще нет финансирования, существует напряжение уже не только в коллективе, но и в семьях. С 1 января на на финансирование шахты поступило только восемь миллионов, хотя обещали 100 миллионов", - рассказал участник акции протеста, проходчик шахты Александр Герасимчук.
Как сообщает пресс-служба Конфедерации свободных профсоюзов Украины, решение о забастовке "Единогласно принято на собрании трудового коллектива предприятия. Правда, директор недостроенной шахты Сергей Кожушкин пытался убедить работников отказаться от такого шага. Однако горняки настроены решительно: следовательно около пятидесяти человек с первой смены уже голодают, к ним намерены присоединиться и коллеги со второй смены".
Шахту строят еще с 1980-х. Это единственная шахта в стране, которая все еще строится, причем за бюджетные средства. Строительство после длительного простоя активизировалось в 2007 году, завершить его планировалось в 2014 году, однако этого не произошло из-за недостатка финансирования.ZN.UA , Hromadske.TV ,