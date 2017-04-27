На ВНО-2017 записались 240 тысяч выпускников

Больше всего выпускников будут сдавать текст по украинскому языку и литературе. Далее идут история Украины и математика.

Первый тест ВНО состоится 23 мая Андрей Товстыженко, ZN.UA

В этом году для участия возарегистрировалось почти 241 тыс. человек, что примерно на 26 тыс. меньше, чем в прошлом году, сообщил директор Украинского центра оценивания качества образования Вадим Карандий.

По его словам, это связано с двумя главными факторами: демографическим – общее уменьшение количества выпускников, и административным – предоставление возможности абитуриентам поступать в вузы по сертификатам ВНО не только 2017, но и 2016 года.

"Последний фактор является наиболее весомым, потому что основное уменьшение количества участников ВНО произошло именно за счет уменьшения выпускников прошлых лет – это около 15 тысяч человек", – отметил Карандий.

Что касается выбора предметов, то больше всего выпускников будут сдавать текст по украинскому языку и литературе – 239 545 человек. На второй и третьей ступенях – история Украины (182 219 человек) и математика (113 113 человек).

В этом году для выпускников школ ВНО является обязательной формой прохождения государственной итоговой аттестации по трем предметам. Среди них украинский язык является обязательным, второй предмет необходимо было выбрать из истории Украины и математики, а третий – на выбор.

Среди других предметов растет популярность биологии, иностранных языков и географии. Указанные предметы в этом году будут составлять соответственно 89 281, 73 588 и 6 896 выпускников. И, наоборот, уменьшается количество лиц, которые выбирают физику и химию – 26 491 и 24 811 выпускников.

Напомним, что первый тест ВНО состоится 23 мая: участники будут сдавать украинский язык и литературу. А заключительным тестированием основной сессии станет ЗНО по химии – оно пройдет 16 июня.

Как свидетельствуют данные опроса фонда "Демократические инициативы", население Украины стабильно поддерживает систему поступления в вузы через внешнее независимое оценивание. В декабре 2016 года 57% опрошенных относились положительно к системе внешнего независимого оценивания (в 2015 году поддержка составляла 52%), тогда как не поддерживают такую систему 22% (в 2015 году – 25%).