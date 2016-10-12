Топ Новости
<
>

На Украину надвигается циклон с Балкан

12 октября в 03:32

Существует угроза подтопления населенных пунктов.  

Снег мокрый снег ветер зима
Синоптики прогнозируют мокрый снег в ближайшие 2 дня
На Украину надвигается балканский циклон: синоптики прогнозируют, что в ближайшие два дня в Украине будет штормовая погода, ливни, мокрый снег, шквальный ветер и 4-бальный шторм на Черном море, сообщает ТСН. Спасатели обеспокоены будущей непогодой в Одесской области, которая только недавно пострадала от стихии, а нее надвигается еще одна. В области существует опасность подтопления населенных пунктов.

Во второй половине дня среды, 12 октября, циклон достигнет Киева. А в центре Украины и в Карпатах возможен мокрый снег. Осадки продлятся двое суток, после чего установится холодная сухая погода. Возможны ночные заморозки, а днем будет 3 – 8 градусов тепла. 

Смотрите фото: На Фиджи жертвами циклона стали не менее 17 человек

Напомним, существенное похолодание, по данным синоптиков, в Украине ожидается в конце октября, когда прогнозируют снижение температуры до 10° мороза.

По материалам: ТСН
Читайте также
Тэги Украина циклон шторм погода снег Балканы
Заметили ошибку?
Пожалуйста, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Нет комментариев
Реклама
Курс валют
USD 25.85
EUR 28.64
Последние новости