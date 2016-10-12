На Украину надвигается циклон с Балкан

Существует угроза подтопления населенных пунктов.

Синоптики прогнозируют мокрый снег в ближайшие 2 дня

На Украину надвигается балканский циклон : синоптики прогнозируют, что в ближайшие два дня в Украине будет штормовая погода, ливни, мокрый снег, шквальный ветер и 4-бальный шторм на Черном море, сообщает ТСН . Спасатели обеспокоены будущей непогодой в Одесской области, которая только недавно пострадала от стихии, а нее надвигается еще одна. В области существует опасность подтопления населенных пунктов.

Во второй половине дня среды, 12 октября, циклон достигнет Киева. А в центре Украины и в Карпатах возможен мокрый снег. Осадки продлятся двое суток, после чего установится холодная сухая погода. Возможны ночные заморозки, а днем будет 3 – 8 градусов тепла.

Напомним, существенное похолодание, по данным синоптиков, в Украине ожидается в конце октября, когда прогнозируют снижение температуры до 10° мороза.