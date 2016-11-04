Топ Новости
<
>

На украинско-румынской границе откроют новые пункты пропуска

4 ноября в 06:41

Буковина ведет "мощную торговлю" с Румынией. 

таможня граница укр
На границе с Румынией нужны новые пункты пропуска
Государственная фискальная служба
В Черновицкой области откроют новые пункты пропуска на границе Украины с Румынией.

"В сфере сотрудничества есть договоренность с Сучавским уездным советом Румынии по реализации восьми проектов. В частности, по развитию пограничной инфраструктуры. Испытываем большую потребность в открытии пунктов пропуска пересечения границы с Румынией. Поэтому планируем открыть пункт пропуска Шепот и Русскую (со стороны Путилы). Сейчас они закрыты из-за недостатка средств на их благоустройство", - сообщила начальник управления международного сотрудничества и инвестиций Черновицкой облгосадминистрации Анна Жебчук, пишет региональне издание "Молодий Буковинець".

Она также сообщила, что кроме этого в области уже строятся пункты пропуска Красноильск и Дьяковцы, а фактически с Румынией действует только один пункт пропуска - Порубное.

Тем временем, спрос на пункты пропуска велик, поскольку " с Румынией Буковина ведет очень мощную торговлю".

Читайте также: Беларусь выступает за сохранение Украины в ее текущих границах, без Крыма

Ранее сообщалось о постоянных автомобильных очередях в пунктах попуска на  укаринско-польской границе. 

По материалам: Молодий буковинець
Читайте также
Тэги
Заметили ошибку?
Пожалуйста, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Нет комментариев
Реклама
USD 25.59
EUR 28.32
Последние новости