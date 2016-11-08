На украинских каналах 93 раза показывали запрещенные российские фильмы

Больше всего запрещенных фильмов и сериалов зафиксировано в эфире канала "Украина".

По результатам рассмотрения обращений регулятора Госкино за отчетный период аннулировало прокатные удостоверения на 11 фильмов и сериалов multtov.net.ua

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания с начала текущего года зафиксировал и подал в Государственное агентство по вопросам кино (Госкино) 93 обращения по факту трансляции отечественными телеканалами

По результатам рассмотрения обращений регулятора Госкино за отчетный период аннулировало прокатные удостоверения на 11 фильмов и сериалов. Еще 60 обращений находятся на рассмотрении.

По данным инфографики, приведенной председателем регулятора Юрия Артеменко в Facebook, это в полтора раза больше, чем в прошлом году.



Больше всего запрещенных фильмов и сериалов зафиксировано в эфире канала "Украина" - 42, далее телеканал "Интер" - 18 показов.

В инфографике указывается, что самым распространенным нарушением стало использование в фильмах образов сотрудников спецслужб и символики государства-агрессора. Кроме того, телеканалы были замечены в фальсификации исходных данных (информация о годе производства, студию-производителя), а также изменении названия аудиовизуального произведения.

Юрий Артеменко/Facebook

Ранее сообщалось, что Государственное агентство Украины по вопросам кино отказало в выдаче государственных удостоверений, отменило государственную регистрацию и признало недействительными выданные ранее прокатные удостоверения на несколько фильмов российского и украинского производства, что нарушают закон Украины "О кинематографии", популяризируя силовые структуры страны-агрессора и советских органов государственной безопасности.

Напомним, в июне прошлого года в Украине вступил в силу запрет на российские фильмы и сериалы. Согласно закону "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно защиты информационного телерадиопространства Украины", под запрет распространения и демонстрации попадают фильмы, а также сериалы, которые популяризируют или пропагандируют органы государства-агрессора или их отдельные действия, которые создают положительный имидж работников государства-агрессора или работников советских органов государственной безопасности, которые оправдывают или признают правомерным оккупацию территории Украины. Запрет на трансляцию, произведенных физическими и юридическими лицами государства-агрессора, распространяется, если они произведены после 1 августа 1991 года. При этом запрет не касается информационных и информационно-аналитических программ.