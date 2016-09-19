На Ukraine Avia Fest в Киеве показали около сотни самолетов

На фестивале представители ГП "Антонов" впервые продемонстрировали широкой публике новый транспортник Ан-178.

С 16 по 18 сентября в Киеве в музее авиации проходил масштабный фестиваль Ukraine Avia Fest. В рамках мероприятия проходили демонстрационные полеты малой авиации. Посетители могли посмотреть различные модели самолетов — от "кукурузника" По-2 1927 года выпуска до нового самолета-разведчика Ан-30 и военно-транспортного борта Ан-178.

У гостей фестиваля была возможность не только сфотографироваться на фоне авиации, но и посидеть за штурвалом воздушного судна, а также познакомиться с профессиональной летной экипировкой.