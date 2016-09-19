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На Ukraine Avia Fest в Киеве показали около сотни самолетов

19 сентября в 16:23

На фестивале представители ГП "Антонов" впервые продемонстрировали широкой публике новый транспортник Ан-178.

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Ан-178 впервые показали украинской публике Фото mnfiveb.livejournal.com

С 16 по 18 сентября в Киеве в музее авиации проходил масштабный фестиваль Ukraine Avia Fest. В рамках мероприятия проходили демонстрационные полеты малой авиации. Посетители могли посмотреть различные модели самолетов — от "кукурузника" По-2 1927 года выпуска до нового самолета-разведчика Ан-30 и военно-транспортного борта Ан-178.

У гостей фестиваля была возможность не только сфотографироваться на фоне авиации, но и посидеть за штурвалом воздушного судна, а также познакомиться с профессиональной летной экипировкой. 

По материалам: asn.in.ua , mnfiveb.livejournal.com ,
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Тэги фестиваль авиация самолет Антонов
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