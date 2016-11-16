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На техническое переоснащение для новой рыбинспекции нужно 140 миллионов гривень

16 ноября в 08:34

Средства на технику для рыбных патрулей в проекте Госбюджета на 2017-й год не предусмотрены. 

Катер пограничников Мариуполь
Рыбным патрулям нужны деньги на новые катера
На техническое оснащение новых рыбоохранных патрулей, которые должны заменить рыбинспекцию, в регионах Украины необходимо 140 млн гривень. 

"Одной из наибольших проблем для того, чтобы запустить рыбоохранный патруль в регионах Украины является финансирование закупки новой техники. Проект госбюджета на 2017 год, который сегодня направлен на второе чтение в Верховную Раду, не предусматривает выделения таких средств", - заявил глава Государственного агентства рыбного хозяйства Украины Ярема Ковалив, сообщает пресс-служба ведомства.

Средства необходимы для приобретения необходимого минимума современных плавстредств и автомобилей для рыбных патрулей во всех регионах Украины.

По словам Ковалива инвестиции в оснащение нового рыбоохранного патруля окупятся менее чем за 2 года.

В конце сентября прошлого года Ковалив заявил, что реформа в рыбной отрасли начнется с ликвидации Рыбинспекции и создания рыбного патруля.

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"Мы предлагаем реформу рыбоохраны. Нас вдохновил опыт МВД, и мы хотим ликвидировать полностью существующую ныне Рыбинспекцию, создать рыбный патруль, набрать туда людей через открытые и прозрачные конкурсы, людей, которые готовы честно работать", - сказал он на заседании Кабинета министров. По его словам, ведомство нашло возможность предлагать таким работникам зарплату 6 тыс. грн.

По материалам: ZN.UA
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Тэги рыба патруль Украина реформы
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