На студенческие стипендии в 2017 году направят почти 6 млрд грн - Кириленко

Социальные и академические стипендии будут платить в соотношении 50/50.

В проект государственного бюджета на 2017 год заложен фонд академических стипендий в размере 2,8 млрд грн и фонд социальных стипендий на сумму 2,9 млрд грн.

"Часть стипендий будет академической, а часть социальной. И это будет где-то соотношение 50 на 50: 2,8 млрд грн – это будет фонд академических стипендий, а 2,9 млрд грн – фонд социальных стипендий", - сказал Кириленко в эфире "Украинского радио", сообщает "Интерфакс-Украина".

По словам вице-премьера, проект госбюджета на 2017 год предусматривает увеличение общего стипендиального фонда на 576 млн грн по сравнению с 2016 годом.

В октябре 2015 года Кабинет министров повысил стипендии, установив для студентов высших учебных заведений III-IV уровня аккредитации, которые учатся по образовательно-квалификационному уровню "бакалавр", "специалист" или "магистр", на уровне 825 грн в месяц.

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Как сообщалось, Министерство финансов предлагало сократить расходы на стипендии студентам, которые учатся за бюджетные средства. С 2017 года Минфин предлагает оставить стипендии только для детей-сирот, детей-инвалидов I-III групп, детей, лишенных родительской опеки.

В Министерстве образования и науки сообщили, что поддерживают инициативу Минфина. Так, министр Лилия Гриневич убеждена, что критерии для получения обычной стипендии должны быть повышены.

В свою очередь заместитель министра образования и науки Владимир Ковтунец сообщал, что с 1 января 2017 года рассчитывать на академическую стипендию смогут студенты-бюджетники с высокими учебными достижениями.