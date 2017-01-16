На СТБ извинились за "Битву экстрасенсов" с "российскими военными"

Руководитель телеканала пообещал уволить виновных.

СТБ показал телешоу с "российскими военными", один из которых "служил в Украине" Кадр/YouTube Телеканал СТБ принес извинения за трансляцию выпуска программы "Битва экстрасенсов" российского производства, участники которой заявили, что они российские военнослужащие, один из которых "служил в Украине".

"Россия и Украина, по вине России, враждуют, российские военные присутствуют на Донбассе, Россия аннексировала Крым. Показ данной программы с моральной точки зрения недопустим.

Мне стыдно. Я приношу свои извинения телезрителям", – написал председатель правления ЗАО "Международный Медиа Центр - СТБ" Владимир Бородянский на своей странице в Facebook в ночь на понедельник, 16 января.

Бородянский заверил, что руководство телеканала приняло решение отказаться от ретрансляции российской версии "Битвы экстрасенсов", а также уволить сотрудников, допустивших выход данного выпуска в эфир.

Напомним, вечером 15 января телеканал СТБ показал третью серию 17-го сезона телешоу "Битва экстрасенсов" производства российского телеканала ТНТ. Серия, снятая в Москве, была показана в РФ в сентябре. Согласно сценарию, ее участниками являются российские военные, участники боевых действий в Чечне и других "горячих точках". Один из них заявил, что "служил на Украине", где над ним "издевались, заставляли могилу себе рыть". Где и когда он "служил", персонаж не уточнил. СТБ вырезал из серии упоминание об Украине.

Как известно, СТБ, а также телеканалы ICTV, "Новый канал", М1, М2 и QTV входят в медиагруппу StarLightMedia, которую контролирует Виктор Пинчук.