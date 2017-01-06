На Рождество на западе и севере Украины ночная температура упадет до 25° мороза

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В северных, центральных и южных областях ожидаются сложные погодные условия.

На Рождество по Украине пронесется циклон с Балкан 112 Украина В ближайшие сутки погоду большей части Украины будет определять циклон, перемещающийся через территорию страны с Балкан, в ряде областей – сложные погодные условия, сообщает Укргидрометцентр.

В северных, центральных областях, в Одесской и Николаевской областях ожидаются сложные погодные условия: снег, местами сильные снегопады, метели, порывы северо-восточного ветра 15-20 м/с, температура в течение суток 14-19° мороза. В западной части небольшой снег; температура ночью 18-23°, днем 13-18°.

В Харьковской, Днепропетровской и Херсонской областях снег, местами с дождем, местами гололед, температура ночью и днем 4-9° мороза. В Запорожской, Донецкой, Луганской областях и в Крыму местами небольшие осадки, температура около 0°.

В Киеве - снегопады, метели, порывы северо-восточного ветра 15-20 м/с. Температура в течение суток 15-17° мороза.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 7 января самая высокая температура днем была +8 тепла в 1975 г., самая низкая ночью -29,7 в 1935 г.

8 января в северных, центральных и южных областях сохранятся сложные погодные условия: временами снег, метель, местами сильный снег, днём на юго-востоке страны снег с дождём, местами гололёд, на остальной территории без существенных осадков.

На дорогах страны гололедица. Ветер северный и северо-восточный, 7-12 м/с, 8 января ночью в южных и центральных, днём в западных областях местами порывы 15-20 м/с.

Температура воздуха в западных, северных, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Одесской и Николаевской областях ночью 14-19°, на западе и севере местами 20-25° мороза, днём 10-15° мороза; в Полтавской, Днепропетровской и Херсонской и областях ночью 8-13°, днём 2-7° мороза; в восточных и Запорожской областях ночью 1-6° мороза, днём около 0°.

В Киеве 8 января сложные погодные условия: ночью умеренный, днем сильный снег, метели. На дорогах гололедица. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с, порывистый. Температура ночью 15-17°, днем 11-13° мороза.