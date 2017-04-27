На Ровенщине неизвестные бросили взрывпакет под забор склада с горючим - Минобороны

В результате взрыва никто не пострадал, охрану складов усилили.

Возле складов с горючим ВСУ прогремел взрыв Полк "Азов"/Facebook

В городе Дубно Ровенской области неизвестные бросили под забор склада с горючим тыла Вооруженных сил Украины, сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

По данным Минобороны, инцидент произошел около 10:20 утра. Пакет под забор военной части бросили из неизвестного автомобиля.

"Около 10:20, в районе расположения в городе Дубно Ровенской области из неизвестного автомобиля был выброшен пакет, который взорвался. Никаких потерь и повреждений нанесено не было", - рассказали в пресс-службе ведомства.

В настоящее время охрана военного объекта усилена. Правоохранители выясняют обстоятельства происшествия.

В городе Балаклея Харьковской области в ночь на 23 марта взорвался большой склад боеприпасов, где хранились артиллерийские и танковые снаряды. В результате инцидента эвакуировано около 20 тысяч жителей Балаклеи и двух близлежащих населенных пунктов. Утром 24 марта председатель ГСЧС Украины Николай Чечеткин сообщил, что в разрушенных конструкциях жилого дома в районе взрывов спасатели обнаружили погибшую женщину 1951 года рождения.

СБУ возбудила по факту взрывов в Балаклее уголовное дело и расследует инцидент как диверсию. Кроме того, военная прокуратура возбудила по данным фактам уголовное производство по статье "Халатность".

Подробнее о масштабном пожаре на складах боеприпасов в Харьковской области читайте в статье Сергея Жукова "Склад проблем" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".