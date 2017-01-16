На Ровенщине крестьяне дали вооруженный отпор заезжим бандитам

Двоих задержанных с огнестрельными ранениями местные жители передали медикам, третьего – показали журналистам.

В селе на Ровенщине произошла перестрелка между местными жителями и "гастролерами". Возможно, имело место попытка "крышевания" незаконной добычи янтаря ZN.UA

В селе Старомпроизошла перестрелка. Ранения получили три человека, которые совершали разбойные нападения на местных жителей, говорится в сюжете вечернего выпуска ТСН от 15 января.

Как рассказали жители села журналистам, неизвестные с утра ходили по домам и совершли разбои. В дому одной из семей пришли семеро человек и, демонстрируя гранату, угрожали людям физической расправой. Но к дому успели придти вооруженные односельчане, завязалась перестрелка. Огнестрельные ранения получили трое злоумышленников, которых доставили в здание сельсовета и там удерживали.

Вскоре двоих из них передали врачам скорой помощи. Третий попалк медикам только после приезда журналистов, которым местные жители сообщили об инциденте.

"Жители села говорят, что не доверяют местным правоохранителям, так как они могут "замять" дело, и поэтому хотели дать ситуации огласку… Во время звонка в ТСН местные сообщили, что в населенный пункт приехали семеро вооруженных людей "крышевать" нелегальную добычу янтаря. А уже после приезда в село выяснилось, что причина – не в янтаре. Однако причину конфликта ни журналистам, ни правоохранителям еще не удалось узнать", – говорится в сюжете.

Версию о попытке "крышевания" незаконной добычи янтаря и бездействии местной полиции озвучил также народный депутат от Радикальной партии Андрей Лозовой.

"После сегодняшней перестрелки Рокитновская полиция таки вмешалась. Только не на стороне закона и правопорядка, а на стороне ... заезжих бандитов. Спасали "гостей" от самосуда местных. Никаких претензий к "крыше" с боевыми гранатами - конечно, нет", – написал политик на своей странице в Facebook вечером в воскресенье, 15 января.

Напомним, 4 июля 2016 года сотрудники прокуратуры, СБУ и МВД провели в Ровенской области операцию по ликвидации организованной преступной группы, которая занималась незаконной добычей янтаря. В составе группы – сотрудники прокуратуры, МВД, СБУ и местные чиновники.

Во время операции были проведены 132 обыска и задержан заместитель прокурора области Андрей Боровик, которого следствие считает лидером ОПГ. Всего были задержаны пять человек, среди которых был и подполковник СБУ.

В августе прошлого года в Национальной полиции заявили о полном контроле над "янтарной мафией". По словам замглавы Национальной полиции Вадима Трояна, правоохранители полностью пресекают незаконную добычу янтаря в Ровенской и ряде других областей Украины.

Но уже в сентябре пограничники обнаружили новые незаконные разработки янтаря в Ровенской области.