На празднование иудейского нового года в Умань уже прибыли две с половиной тысячи хасидов

В этом году полиция Черкасской области ожидает прибытия 30 тысяч иностранных паломников.

В Умань начали прибывать хасиды kievskaya.com.ua

Для празднования иудейского нового года в город Умань Черкасской области по состоянию на утро 27 сентября уже прибыли более 2,5 тысяч

Как сообщает УНИАН, ссылаясь на информацию из Уманского отдела полиции ГУ Нацполиции в Черкасской области, прибытие в Умань иностранных граждан началось вечером 26 сентября. Всего правоохранители ожидают, что в Черкасскую область прибудут более 30 тысяч паломников из 20 стран мира. Около 80% ожидаемых иностранных гостей - граждане Израиля и США.

Как сообщается на официальном сайте Национальной полиции, публичную безопасность во время празднования иудеями 5777 Нового года в Умани будут обеспечивать 450 сотрудников полиции.

В помощь местным силам полиции прибыли полицейские подразделения из Винницкой и Черновицкой областей, а также из города Днепра.

Паломники будут находиться в Умани 27 сентября – 7 октября, а сам праздник Рош а-Шана (иудейского нового года) в этом году приходится на 3 – 4 октября.

Умань является местом паломничества, поскольку в этом городе похоронен духовный наставник хасидов – раввин Нахман.

В прошлом году, на празднование Рош А-Шана в Умань приехало рекордное количество иностранных гостей - 29 490 человек.