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На православное Рождество порядок обеспечат 14 тысяч полицейских

6 января в 19:11

Большинство православных ходят в церковь только на религиозные праздники. На Рождество ожидается около 4 млн человек.

церковь пожарники
К каждому православному храму на Рождество приставят по полицейскому
ГСЧС / Facebook
В православное Рождество для обеспечения общественной безопасности будут задействованы 15 тыс. полицейских и 900 военнослужащих Национальной гвардии Украины.

"В ночь с 6 на 7 января 2017 года во всех регионах страны в 14 тысячах культовых сооружений запланировано проведение рождественских богослужений. Ожидается, что участие в них примут более 4 млн граждан", - говорится в сообщении Национальной полиции Украины.

Полиция обращается к гражданам с просьбой отнестись с пониманием к работе правоохранителей, не создавать конфликтных ситуаций и не нарушать общественный порядок.

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По данным опроса Центра Разумкова, большинство православных украинцев ходит в церковь только на религиозные праздники. В частности, в эти дни посещают службы 57,1% представителей УПЦ Московского патриархата, 54,4% УПЦ Киевского патриархата, 61,2% - других православных, 17,5% - греко-католиков.

По материалам: ZN.UA
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Тэги Рождество полиция порядок
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