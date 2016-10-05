На полигоне в "Десне" военнослужащий погиб под гусеницами БМП

Водитель-механик нарушил правила эксплуатации боевой машины.

Военнослужащий погиб во время спешивания с БМП-1 Сайт Минобороны Украины

В 169-м учебном центре Сухопутных войск Вооруженных сил Украины "Десна" в Черниговской области в ходе учений погиб военнослужащий, сообщает военная прокуратура Центрального региона.

"Установлено, что 5 октября около 10:00 часов на тактическом поле проводились учения. В ходе отработки тактического занятия во время спешивания с БМП-1, военнослужащий военной службы по контракту, младший сержант, попал под гусеницу боевой машины и от полученных телесных повреждений погиб", – говорится в сообщении.

В прокуратуре уточнили, что предварительной причиной происшествия является нарушение правил эксплуатации боевой машины водителем-механиком БМП-1, который также является контрактником.

По данному факту военная прокуратура возбудила уголовное дело.

Напомним, в ноябре прошлого года в результате взрыва на полигоне в "Десне" погиб подполковник-инструктор, один солдат получил множественные ранения.