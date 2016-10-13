На Покрову циклон покинет Украину и установится холодная погода

До конца октября в Украину еще придет потепление. Но ближе к концу месяца. В течение десяти дней будет холодно.

Стало известно, когда в Украине прекратятся дожди, похолодает, а затем потеплеет Василий Артюшенко, ZN.UA

Балканский циклон, который принес в Украину сильные дожди, покинет территорию страны в пятницу, 14 октября, сообщил заместитель директораАнатолий Прокопенко.

По его словам, 13 октября в Украине еще удержится дождливая и ветреная погода, местами – сильные дожди. Затем ожидается снижение температуры ночью до 0-6° тепла, на юге – 7-12°. На западе страны ночная температура будет составлять 1-3° мороза.

"15-22 октября в Украине прохладная, преимущественно без осадков погода, с температурой ночью до 3° мороза, днем – 2-9° тепла", - сообщил Прокопенко.

Постепенное повышение температуры возможно только с 23 октября. "Т.е. до конца месяца мы все-таки ожидаем незначительное повышение температуры", - сказал он.

По словам, в ноябре-декабре 2016 года среднемесячная температура ожидается близкой к норме, а в январе-феврале – выше многолетней средней.

"Поэтому в целом зима 2016-2017 года характеризуется как относительно теплая", - добавил заместитель директора Укргидрометцентра.

В начале октября заведующая отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Украинского научно-исследовательского метеорологического института НАН Украины Вазира Мартазинова сообщила, что в течение зимнего периода ожидается 20-25 морозных дней и несколько волн похолодания.