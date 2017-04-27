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На подозреваемого в причастности к "ДНР" полковника Голубана СБУ и ГПУ завели дела

27 апреля в 17:12

Подозрение Голубану не объявлялось.

Юрий Голубан
СБУ и ГПУ завели уголовные дела на Голубана
Цензор.нет
СБУ и ГПУ в апреле зарегистрировали уголовные производства относительно возможного участия в террористической организации "ДНР" полковника полиции Юрия Голубана, сообщил руководитель аппарата главы СБУ Александр Ткачук.

"Если я не ошибаюсь, то по Голубану еще 6 апреля было зарегистрировано производство Генеральной прокуратурой, а 8-го, согласно решению суда, еще одно производство - Службой безопасности. Расследование проводится по признакам статьи Уголовного кодекса 258 прим. - участие в террористической организации", - сказал Ткачук, передает УНИАН.

Он также добавил, что подозрение Голубану не объявлялось.

"И соответственно, как подозреваемый он в этом деле не проходит. Осуществляется проверка, проходит комплекс экспертиз, которые назначены следователями", сказал Ткачук.

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Как сообщала пресс-служба МВД, 15 марта народный депутат Игорь Луценко в эфире телеканала NewsOne обвинил Юрия Голубана в сепаратизме и терроризме, заявив о его причастности к убийству украинских бойцов под Карловкой. Парламентарий, при этом, отметил, что Голубана завели в Раду, чтобы он выступал с трибуну украинского парламента.

Полковник Голубан, в свою очередь, подал против Игоря Луценко судебный иск с требованием опровергнуть недостоверную информацию.

Вскоре в сети появилось видео, на котором человек, похожий на полковника полиции Юрия Голубана, находится рядом с одним из лидеров боевиков Александром Ходаковским с оружием в руках.

По материалам: УНИАН
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Тэги терроризм подозреваемые СБУ ДНР
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