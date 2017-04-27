На подозреваемого в причастности к "ДНР" полковника Голубана СБУ и ГПУ завели дела

Подозрение Голубану не объявлялось.
"Если я не ошибаюсь, то по Голубану еще 6 апреля было зарегистрировано производство Генеральной прокуратурой, а 8-го, согласно решению суда, еще одно производство - Службой безопасности. Расследование проводится по признакам статьи Уголовного кодекса 258 прим. - участие в террористической организации", - сказал Ткачук, передает УНИАН.
Он также добавил, что подозрение Голубану не объявлялось.
"И соответственно, как подозреваемый он в этом деле не проходит. Осуществляется проверка, проходит комплекс экспертиз, которые назначены следователями", сказал Ткачук.
Как сообщала пресс-служба МВД, 15 марта народный депутат Игорь Луценко в эфире телеканала NewsOne обвинил Юрия Голубана в сепаратизме и терроризме, заявив о его причастности к убийству украинских бойцов под Карловкой. Парламентарий, при этом, отметил, что Голубана завели в Раду, чтобы он выступал с трибуну украинского парламента.
Полковник Голубан, в свою очередь, подал против Игоря Луценко судебный иск с требованием опровергнуть недостоверную информацию.
Вскоре в сети появилось видео, на котором человек, похожий на полковника полиции Юрия Голубана, находится рядом с одним из лидеров боевиков Александром Ходаковским с оружием в руках.УНИАН