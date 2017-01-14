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На перевалах в Карпатах ограничили движение грузовиков

14 января в 16:44

Ограничения касаются движения грузового транспорта на нескольких автодорогах на территории Ивано-Франковской и Закарпатской областей.

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Полиция ограничила движение в Ивано-Франковской и Закарпатской областях
Национальная полиция Украины
В Закарпатской области в связи с непогодой введено ограничение на движение большегрузных транспортных средств на автодорогах государственного значения общего пользования.

Как сообщает пресс-служба Национальной полиции, также на территории Ивано-Франковской области для этой категории ограничено движение транспорта при въезде в Закарпатье со стороны Яблунецкого (автодорога Н-09 Мукачево-Львов) и Вышевского (автодорога Р-21 Долина-Хуст) перевалов.

Кроме того, ограничения движения введены на автодорогах М-06, М-08, М-23, Н-13, Р-55, Р-54 и Р-21.

Полиция обращается к водителям с просьбой отнестись к ситуации с пониманием, внимательно следить за сообщениями относительно состояния проезда по дорогам Украины, быть готовыми к ожиданию ликвидации последствий непогоды дорожными службами.

Ране сообщалось, что в Раховском районе Закарпатской области с гор сошли четыре снежные лавины.

По материалам: ZN.UA
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