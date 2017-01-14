На перевалах в Карпатах ограничили движение грузовиков

Ограничения касаются движения грузового транспорта на нескольких автодорогах на территории Ивано-Франковской и Закарпатской областей.
Как сообщает пресс-служба Национальной полиции, также на территории Ивано-Франковской области для этой категории ограничено движение транспорта при въезде в Закарпатье со стороны Яблунецкого (автодорога Н-09 Мукачево-Львов) и Вышевского (автодорога Р-21 Долина-Хуст) перевалов.
Кроме того, ограничения движения введены на автодорогах М-06, М-08, М-23, Н-13, Р-55, Р-54 и Р-21.
Полиция обращается к водителям с просьбой отнестись к ситуации с пониманием, внимательно следить за сообщениями относительно состояния проезда по дорогам Украины, быть готовыми к ожиданию ликвидации последствий непогоды дорожными службами.
Ране сообщалось, что в Раховском районе Закарпатской области с гор сошли четыре снежные лавины.ZN.UA