На Пасху в Украине пройдут дожди

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"Люди, которые голосуют за неудачников, воров, предателей и мошенников, не являются их жертвами. Они соучастники..." Джордж Оруэлл

В Киеве дневная температура составит 11-13 градусов тепла.

В Украине на Пасху ожидается дождливая погода

Пов ближайшие сутки погоду в Украине будет определять прохладный и влажный воздух, в большинстве областей утром и днем пройдут дожди.

Ветер юго-западный, 7-12 м/с, в западных и восточных областях местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью 2-7 тепла, в восточной части на поверхности почвы заморозки 0-5, днем 9-14 тепла, в южной части 15-20.

В Киеве - утром, днем дождь. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 3-5 тепла, днем 11-13.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 16 апреля самая высокая температура днем была +26,8 в 1972 г., самая низкая ночью -3,9 в 1898 г.

17 апреля в южных, центральных и восточных областях временами дождь, на остальной территории без осадков. Ветер северо-западный, 3-8 м/с.

Температура ночью в южной части и восточных областях 4-9, на остальной территории 1-6 тепла, в западных, северных и Винницкой областях на почве и местами в воздухе заморозки 0-5; днём 6-11 тепла, на юге и востоке местами 13-15; в Карпатах ночью и днём около 0.

В Киеве без осадков. Ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура ночью 2-4, днём 8-10 тепла.

Христиане будут встречать светлый праздник Пасхи, который будет сопровождаться не только запахом вкусных куличей, но и множеством традиционных для этого времени года развлечений и забав. Куда пойти на выходные в Киеве, в материале ZN.UA: "Пасха 2017: куда пойти с семьей в Киеве"