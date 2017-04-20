На Одесщине автобус с людьми перевернулся в кювет, есть пострадавшие

Пятерых пассажиров госпитализировали, у четырех из них диагностированы черепно-мозговые травмы.

В ДТП в Одесской области пострадали пять человек ТАСС

В Одесской области перевернулся рейсовый, сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины в Одесской области.

Инцидент произошел на 16-ом километре автодороги Болград-Одесса. По предварительной версии, водитель рейсового автобуса сообщением "Болград-Жовтневое" не справился с управлением на скользкой дороге и перевернулся в кювет.

В результате ДТП пятеро пассажиров госпитализированы в медицинское учреждение. У четырех из них диагностированы черепно-мозговые травмы. Остальные пассажиры в медицинской помощи не нуждаются.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа Болградского отделения полиции. Окончательные обстоятельства ДТП устанавливаются.

Напомним, 31 марта во Львовской области произошла авария с участием рейсового автобуса "Минск-Буковель". Двое граждан Молдовы погибли, еще 12 пассажиров госпитализировали.

17 марта в Николаеве военный автомобиль "Урал" съехал с проезжей части и врезался в зоомагазин. В результате ДТП погиб пассажир грузовика, которого зажало в кабине. Водитель автомобиля пожаловался на неисправность, которая якобы и привела к аварии.