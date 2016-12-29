На новогодний стол украинцы в среднем планируют потратить 650 грн

Большинство украинцев встретят Новый год дома. Новогодний стол в этом году подорожает.

Стало известно, сколько украинцы потратят на оливье, шубу и шампанское ZN.UA

О планируемых расходах на праздничный стол в нынешнем году сообщило 74% опрошенных украинцев, каждый из которых намерен потратить на это в среднем 654 грн, свидетельствуют данные опроса компании Research & Branding Group.

О своей готовности потратиться на подарки близким людям в нынешнем году сообщило 63% опрошенных. Средняя сумма их расходов по этой статье составит примерно 542 грн.

При этом о расходах на различные развлечения в нынешнем году сообщила сравнительно небольшая часть респондентов — 23%. В среднем каждый из них готов потратить на эти цели 470 грн.

Research & Branding Group

Исследование проводилось компанией R&B в период с 1-10 декабря 2016 года среди 1803 человек по всей территории Украины за исключением Крыма и ОРДЛО. Ошибка выборки составила ±2,4% при уровне доверительной вероятности Р=0,95.

По данным опроса компании Research & Branding Group, в нынешнем году примерно три четверти взрослого населения Украины (73%) намерены встречать Новый год дома, в кругу родных и близких им людей. Второй по популярности среди украинцев (13%) способ встречи Нового года состоит в том, чтобы отпраздновать его в гостях у своих друзей и знакомых.