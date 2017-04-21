На мэра Измаила готовилось покушение – полиция

Городского голову пытались взорвать в его машине.

Мэру Измаила подсунули бомбу Национальная полиция Украины

Полицейские-взрывотехники обнаружили самодельное радиоуправляемый взрывное устройство под днищем автомобиля, на котором передвигался мэр Измаила , сообщила пресс-служба полиции Одесской области.

На одной из городских станций техобслуживания при осмотре автомобиля, на котором передвигался Измаильский городской голова, был обнаружен подозрительный предмет. Находка была прикреплена к днищу автомобиля с помощью магнита.

"На место были вызваны специалисты взрывотехнического управления полиции Одесской области, которые выяснили, что находка является самодельным радиоуправляемым взрывным устройством, помещенным в металлический корпус.

Специалисты приняли решение о его уничтожении на месте обнаружения. В результате никто не пострадал. Автомобиль получил небольшие осколочные повреждения днища и колес", - отметили в полиции.

В данный момент проводится досудебное расследование.

1 апреля в Одессе на улице Гаршина произошел взрыв в автомобиле с пассажирами. Никто не пострадал.