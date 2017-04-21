На мэра Измаила готовилось покушение – полиция

Городского голову пытались взорвать в его машине.
На одной из городских станций техобслуживания при осмотре автомобиля, на котором передвигался Измаильский городской голова, был обнаружен подозрительный предмет. Находка была прикреплена к днищу автомобиля с помощью магнита.
"На место были вызваны специалисты взрывотехнического управления полиции Одесской области, которые выяснили, что находка является самодельным радиоуправляемым взрывным устройством, помещенным в металлический корпус.
Специалисты приняли решение о его уничтожении на месте обнаружения. В результате никто не пострадал. Автомобиль получил небольшие осколочные повреждения днища и колес", - отметили в полиции.
В данный момент проводится досудебное расследование.
1 апреля в Одессе на улице Гаршина произошел взрыв в автомобиле с пассажирами. Никто не пострадал.ZN.UA