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На мэра Измаила готовилось покушение – полиция

21 апреля в 03:04

Городского голову пытались взорвать в его машине. 

мэр Измаил машина
Мэру Измаила подсунули бомбу
Национальная полиция Украины
Полицейские-взрывотехники обнаружили самодельное радиоуправляемый взрывное устройство под днищем автомобиля, на котором передвигался мэр Измаила, сообщила пресс-служба полиции Одесской области. 

На одной из городских станций техобслуживания при осмотре автомобиля, на котором передвигался Измаильский городской голова, был обнаружен подозрительный предмет. Находка была прикреплена к днищу автомобиля с помощью магнита. 

"На место были вызваны специалисты взрывотехнического управления полиции Одесской области, которые выяснили, что находка является самодельным радиоуправляемым взрывным устройством, помещенным в металлический корпус.

Специалисты приняли решение о его уничтожении на месте обнаружения. В результате никто не пострадал. Автомобиль получил небольшие осколочные повреждения днища и колес", - отметили в полиции. 

В данный момент проводится досудебное расследование.

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1 апреля в Одессе на улице Гаршина произошел взрыв в автомобиле с пассажирами. Никто не пострадал. 

По материалам: ZN.UA
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