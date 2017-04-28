На майские праздники теплая погода сохранится на большей территории Украины

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"Люди, которые голосуют за неудачников, воров, предателей и мошенников, не являются их жертвами. Они соучастники..." Джордж Оруэлл

Погоду большей части территории Украины будет определять теплый и в основном сухой воздух в поле повышенного давления.

На длинных выходных в Киеве будет в основном сухо и тепло ZN.UA

В субботу, 29 апреля, в западной части временами дождь, местами гроза, температура ночью 6-11°, днем 12-17°, на остальной территории без осадков, сообщает

Температура ночью 4-9°, днем 20-25°, на побережье морей 14-19°. Ветер южный с переходом в западных областях на северо-западный 5-10 м/с.

В Киеве - без осадков, температура ночью 7-9° тепла, днем 22-24°.

На воскресенье, 30 апреля, синоптики прогнозируют в западных и Житомирской областях кратковременные дожди, грозы; температура ночью 4-9° тепла, днем 8-14°, 1 мая 13-19°.

На остальной территории без осадков, лишь в Винницкой, 30 апреля и местами в Киевской, Черниговской области кратковременный дождь, гроза; температура ночью 6-11°, днем 20-25°, в Винницкой, Киевской, Черниговской области 16-21°. Ветер восточный, юго-восточный, 5-10 м/с.

30 апреля в Киеве ожидается переменная облачность, местами небольшой кратковременный дождь, гроза. 1 мая - без осадков. Ветер восточный, юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 8-10 °, днем 18-20°.

Согласно предварительному прогнозу, во вторник, 2 мая температура в Киеве поднимется до 25-27°.

Напомним, что в начале апреля в Киеве было зафиксировано шесть температурных рекордов. В частности, 2 апреля, в столице температура после полудня поднялась до +23,1°, что на 1,1° выше предыдущего максимального значения 1990 года. Однако после 12 апреля в Украине резко похолодало, а в южных, центральных и восточных областях выпал снег.