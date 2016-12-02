На Майдане в январе 2014 года были дополнительно задействованы спецназовцы из четырех городов - Шуляк

Спецназовцы были дислоцированы из Ивано-Франковска, города Александрии, подразделения из Крыма и подразделения из Донецка, сообщил Станислав Шуляк.
"Во время этих событий, кроме подразделения "Омега", которое дислоцируется в Новых Петровцах, были задействованы региональные подразделения спецназа "Омеги", - сказал он.
Шуляк не смог ответить, подписывал ли он соответствующий приказ о выдаче этим подразделениям оружия 27 января.
"Я не могу сказать, я очень много приказов подписывал", - сказал он.
На вопрос, откуда были дислоцированы спецназовцы "Омеги", Шуляк сказал: "Это были подразделения Ивано-Франковска, города Александрии, подразделения из Крыма и подразделения из Донецка".
Акции протеста проходили в Украине с ноября 2014 года. Одной из волн беспорядков стали события 18 февраля прошлого года. Протестующие пытались прорваться в перекрытый милицией правительственных квартал к Верховной Раде. Демонстранты хотели поддержать требование депутатов от оппозиции о возвращении Конституции 2004 года, расширяющей полномочия парламента. В столкновениях также на стороне тогдашней власти участвовали "титушки".
По данным ГПУ, столкновения под Радой 18 февраля 2014 года спровоцировали бывшие власти. По этому эпизоду было сообщено о подозрении - Виктору Януковичу, Виталию Захарченко, его заместителю Виктору Ратушняку, экс-командующему Внутренних войск Станиславу Шуляку, руководству киевской милиции, в частности и.о. начальника мазок, его заместителю Петру Федчуку.Украинская правда