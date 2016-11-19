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На Майдане провели флешмоб солидарности с незаконно заключенными в России

19 ноября в 14:45

Участники акции одновременно открыли 50 желтых зонтиков, которые символизировали надежду и защиту.

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В Киеве прошел флешмоб в знак солидарности с незаконно заключенными людьми в России.
Amnesty International Ukraine
В организации Amnesty International Ukraine объяснили, что акция состоялась по случаю открытия 10-го марафона написания писем в Украине.

"В рамках этого мероприятия люди во всем мире одновременно пишут письма в защиту лиц, чьи права нарушены, и в знак солидарности с ними. В этом году юбилейный Марафон начнется акцией-флешмобом возле главного отделения почты на Майдане Независимости – мы откроем 50 желтых зонтиков как символ надежды и защиты, что несут в себе письма Марафона", - пояснили в правозащитной организации.

Напомним, что недавно актер Джонни Депп поддержал Сенцова в рамках кампаний "В заключении за искусство". В акции также приняли участие музиканты Питер Гэбриел, Алекс Эберт, Том Морелло, Ана Тіжу и Надежда Толоконникова, которые поддержали политзаключенных из Турции, Саудовской Аравии, Вьетнама, Таиланда и Эритрее.

По материалам: Украинская правда
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Тэги акция марафон Майдан письма
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