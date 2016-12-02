На мариупольском направлении боевики открывали огонь из минометов калибра 120-мм, зенитных установок и БМП

На луганском направлении враг из минометов калибра 120 и 82 мм обстрелял Балку Кошарную.

Боевики вновь обстреливали Станицу Луганскую ДАН

За прошедшие сутки члены незаконных вооруженных формирований 42 открывали огонь по позициям военнослужащих Вооруженных сил, сообщает пресс-служба штаба АТО в пятницу утром, 2 декабря.

На мариупольском направлении по Широкиному, Талаковке и Красногоровке боевики вели огонь из минометов калибра 120 мм и 82 мм, по Марьинке, Новогригорьевке и Новотроицком – из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, зенитных установок и вооружения БМП. Кроме того, по Новотроицкому и Красногоровке работал снайпер.

На луганском направлении враг из минометов калибра 120 и 82 мм обстрелял Балку Кошарную, а из гранатометов разных систем – Новоалександровку, Троицкое и Крымское. Опять обстреливали и Станицу Луганскую.

На донецком направлении населенные пункты Авдеевка, Зайцево и Луганское подвергались обстрелам из крупнокалиберных пулеметов и гранатометов.

На саммите лидеров стран "Нормандской четверки" 19 октября в Берлине была достигнута договоренность, что до конца ноября главы МИД утвердят основу проекта "дорожной карты" по имплементации Минских соглашений. Кроме того, лидеры стран предварительно договорились о продолжении работы по разведению войск еще на четырех участках линии соприкосновения в Донбассе. Среди этих, участков, в частности, должно быть и Дебальцево Донецкой области.

Однако министры иностранных дел Украины, Германии, Франции и России на переговорах в Минске 29 ноября не достигли прогресса в согласовании "дорожной карты" из-за отказа главы МИД РФ Сергея Лаврова обсуждать размещении вооруженной миссии ОБСЕ в Донбассе.

Подробнее об основных проблемных вопросах деоккупации Крыма и ОРДЛО читайте в статье Константина Батозского "Деоккупация: начало" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".