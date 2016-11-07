На Львовщине начались международные военные учения "Кленовая арка"

Роль канадских инструкторов во время учений будет заключаться в наставничестве для военнослужащих литовско-польско-украинской бригады для достижения полной оперативной готовности.

В учениях "Кленовая арка" примут участие украинские, польские, литовские и канадские военнослужащие Сайт Минобороны Украины

Более 200 украинских, польских, литовских и канадских военнослужащих приняли участие в церемонии открытия многонациональных командно-штабного учений "Кленовая арка - 2016".

Вооруженные силы Украины на учениях представляют воины 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВДВ. По словам соруководителя учений с украинской стороны подполковника Игоря Скибюка, подавляющее большинство военнослужащих-десантников имеют опыт участия в боевых действиях в районе АТО.

"Многонациональные учения "Кленовая арка-2016" способствует углублению сотрудничества и укреплению отношений в военной сфере между Украиной, Польшей и Литвой. Украинские военнослужащие получили ценный опыт боевых действий и готовы им поделиться с нашими военными партнерами", - отметил Скибюк.

К маневрам привлечен личный состав управления литовско-польско-украинской бригады (ЛитПолУкрБриг) под командованием заместителя командира полковника Владимира Юданова. А в роли главных инструкторов и посредников выступают опытные офицеры ВС Канады.

Военные маневры продлятся около двух недель. Планируется, что во время "Кленовой арки-2016" командный состав одного из батальонов ВДВ, офицеры которого недавно вернулись из района проведения АТО, в составе многонациональной бригады получит навыки для выполнения операций по поддержанию мира. Также десантники освоят международные операционные процедуры в многонациональной воинской среде.

В декабре 2015 года президент Петр Порошенко утвердил План проведения многонациональных учений с участием подразделений Вооруженных сил Украины на 2016 год. Согласно документу, в 2016 году подразделения других государств на территории Украины будут принимать участие в учениях "Кленовая арка - 2016", украинско-американских учениях "Си Бриз - 2016", украинско-американских учениях "Репид Трайдент - 2016".