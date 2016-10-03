На линии разграничения в зоне АТО продолжается процесс разведения сил - разведка

В Золотом уже осуществили отвод подразделений. Оснащается новый КПВВ.

Российско-террористические войска ведут подготовку к отводу подразделений Openspace.ru

Российско-террористические войска ведут подготовку к отводу подразделений в районе Станицы Луганской и Петровского в рамках выполнения соглашения от 21 сентября, сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины.

"Станица Луганская – проводится оборудование новых позиций в районах Веселенькое и Николаевка, на которые будет отведено подразделения 11 стрелкового батальона 2 отдельной мотострелковой бригады (Луганск) 2 АК (Луганск) ВС РФ. Петровское – 3 октября запланировано начало отвода подразделений 1 мотострелкового батальона 1 отдельной мотострелковой бригады (Комсомольское) 1 АК (Донецк) ВС РФ", - говорится в сообщении.

В разведке подчеркнули, что в Золотом уже осуществили отвод подразделений 6 отдельного мотострелкового полка (Стаханов) 2 АК (Луганск) ВС РФ, а также оборудуется пункт пропуска.





Напомним, в ходе заседания Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе 21 сентября было подписано рамочное соглашение о разведении сил и средств ВСУ и боевиков ОРДЛО на линии разграничения в зоне АТО.

Обязательным условием для начала разведения сил является семидневный режим "полной тишины". Однако, российско-террористические войска демонстрируют полное игнорирование соглашения о разведении сторон в Донбассе. Противник использует перемирие для подготовки к ведению в зоне АТО диверсионно-разведывательных действий и скрытого минирования местности.