На Куликово поле пускают через металодетекторы во избежание провокаций

В Одессе вспоминают события 2014 года, когда погибло 48 человек.

Куликово поле в Одессе охраняется полицией и оснащено металодетекторами Думская

В Одессе на Куликовом поле установлены металлоискатели и патрулируют усиленные полицейские наряды. Любой желающий может посетить Куликово поле с 7 утра, пройдя через металлоискатели и не пронося подозрительных предметов, сообщает " Думская ".

В городе вывешены флаги с черными лентами, так как одень официально объявлен траурным днем.

В 11 на перекрестке улиц Дерибасовской и Преображенской началась акция проукраинских активистов для почтения памяти погибших во время марша за Единую Украину 2 мая 2014 года. В 14 на Куликовом поле состоится поминальная акция пророссийских активистов по жертвам пожара в Доме профсоюзов.

Ранее сообщалось, что в Одессе чтят, когда в ходе массовых беспорядков погибли 48 человек и еще 200 пострадали. Большинство погибли в Доме профсоюзов во время пожара.