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На Куликово поле пускают через металодетекторы во избежание провокаций

2 мая в 12:15

В Одессе вспоминают события 2014 года, когда погибло 48 человек.

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Куликово поле в Одессе охраняется полицией и оснащено металодетекторами
Думская
В Одессе на Куликовом поле установлены металлоискатели и патрулируют усиленные полицейские наряды. Любой желающий может посетить Куликово поле с 7 утра, пройдя через металлоискатели и не пронося подозрительных предметов, сообщает "Думская".

В городе вывешены флаги с черными лентами, так как одень официально объявлен траурным днем.

В 11  на перекрестке улиц Дерибасовской и Преображенской началась акция проукраинских активистов для почтения памяти погибших во время марша за Единую Украину 2 мая 2014 года. В 14 на Куликовом поле состоится поминальная акция пророссийских активистов по жертвам пожара в Доме профсоюзов.

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Ранее сообщалось, что в Одессе чтят память погибших в трагедии 2 мая 2014 года, когда в ходе массовых беспорядков погибли 48 человек и еще 200 пострадали. Большинство погибли в Доме профсоюзов во время пожара.

По материалам: Думская
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Тэги погибшие Одесса пожар акция память Куликово
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