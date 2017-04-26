Топ Новости
<
>

На Крещатике стали устанавливать Еврогородок

26 апреля в 20:56

Организаторы завозят оборудование. 

Евровидение
На Евровидение построят Еврогородок
В рамках подготовки к Евровидению в Киеве на Крещатике начали устанавливать Еврогородок, сообщили в Киевской городской администрации. 

Еврогородок является одной из локаций Евровидения, где все желающие смогут пообщаться с исполнителями, представителями официальных делегаций. Вход в локацию будет бесплатным. На нем будет установлен большой экран, на котором будет идти официальная трансляция всех шоу Евровидения, будут работать фудкорты. 

На территории Еврогородка будут усилены меры безопасности. 

"Советую брать с собой удостоверение личности, поскольку режим безопасности повышенный. Будут установлены металлоискатели и предприняты все меры, чтобы не случилось беды", - заявил заместитель главы Киевской городской администрации Алексей Резников. 

По его словам, зоны гостеприимности будут организованы на Софиевской, Михайловской и Троицкой площадях. 

Читайте также: "Евровидение 2017": как будут функционировать основные локации конкурса

Как сообщалось, для обеспечения безопасности во время проведения "Евровидения" в Киеве задействуют 16 тысяч сотрудников Нацполиции, Нацгвардии, Госпогранслужбы и Госслужбы по чрезвычайным ситуациям. Личный состав этих служб переведен на усиленный режим до 14 мая включительно. 

По материалам: 112 Украина
Читайте также
Тэги Евровидение Киев безопасность Еврогородок режим Крещатик администрация город органы время Михайловский площадь
Заметили ошибку?
Пожалуйста, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Нет комментариев
Реклама
USD 26.63
EUR 29.00
Последние новости
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
Загрузка...