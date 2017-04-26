На Крещатике стали устанавливать Еврогородок

Организаторы завозят оборудование.

На Евровидение построят Еврогородок

В рамках подготовки к Евровидению в Киеве на Крещатике начали устанавливать Еврогородок, сообщили в Киевской городской администрации.

Еврогородок является одной из локаций Евровидения, где все желающие смогут пообщаться с исполнителями, представителями официальных делегаций. Вход в локацию будет бесплатным. На нем будет установлен большой экран, на котором будет идти официальная трансляция всех шоу Евровидения, будут работать фудкорты.

На территории Еврогородка будут усилены меры безопасности.

"Советую брать с собой удостоверение личности, поскольку режим безопасности повышенный. Будут установлены металлоискатели и предприняты все меры, чтобы не случилось беды", - заявил заместитель главы Киевской городской администрации Алексей Резников.

По его словам, зоны гостеприимности будут организованы на Софиевской, Михайловской и Троицкой площадях.

Как сообщалось, для обеспечения безопасности во время проведения "Евровидения" в Киеве задействуют 16 тысяч сотрудников Нацполиции, Нацгвардии, Госпогранслужбы и Госслужбы по чрезвычайным ситуациям. Личный состав этих служб переведен на усиленный режим до 14 мая включительно.