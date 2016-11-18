На Крещатике на три месяца закроют подземные переходы

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Вместо них начнут работу надземные переходы.

Переходы на Крещатике временно закроют

Городские коммунальные службы Киева через три недели приступят к реконструкции подземных переходов от улицы Крещатик до улицы Богдана Хмельницкого, которая продлится около трех месяцев, сообщили в киевской мэрии.

В период реконструкции будут работать два наземных перехода, регулируемые светофорами и оснащенные камерами видеонаблюдения. Городские власти через три месяца проанализируют данные с камер, в случае позитивного решения наземные пешеходные переходы на Крещатике могут остаться на постоянной основе, заявил на своей Facebook-странице директор департамента транспортной инфраструктуры киевской мэрии (КГГА) Сергей Майзель.

По его словам, после реконструкции подземные переходы станут более комфортными и приспособленными для людей с ограниченными возможностями.

Киевская мэрия планирует построить от Крещатика до Парковой аллеи девять наземных переходов, семь из которых будут регулируемыми. На центральной улице Киева сделают выделенные полосы для общественного транспорта и создадут островки безопасности для пешеходов.

Как заявил чиновник КГГА, данный проект будет реализован только при условии одобрения общественности.

В центре Киева в субботу, 19 ноября с 8 утра до 7 вечера будет перекрыто вижение транспорта по ул. Прорезная, сообщает пресс-служба Департамента транспортной инфраструктуры КГГА на официальной странице в Facebook.

По завершению работ, улица Прорезная будет освещена декоративными фонарями, а прохожие и пользователи проезжей части дороги безопасно и комфортно двигаться. Вместе с тем, водителей по возможности просят выбирать другие маршруты.