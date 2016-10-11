На КПВВ в зоне АТО задержали боевика "ДНР", который прикрывался младенцем

В детской коляске был спрятан военный билет "ДНР", а у самого мужчины при себе был "паспорт республики".

Во время проверки документов и осмотра личных вещей у гражданина обнаружили паспорт с печатью “ДНР” Национальная гвардия Украины

На одном из блокпостов в Донецкой области военнослужащие Национальной гвардии Украины задержали гражданина по подозрению в содействии "ДНР".

"Около 22 часов со стороны временно оккупированной территории через пункт пропуска пытался пройти мужчина в компании женщины с ребенком, вероятно, рассчитывая, что присутствие младенца повлияет на бдительность гвардейцев", - сообщили в пресс-службе Нацгвардии.

Во время проверки документов и осмотра личных вещей у гражданина обнаружили паспорт с печатью "ДНР". После чего старший смены настоял на осмотре детской коляски, где впоследствии был обнаружен пакет документов, среди которых был военный билет на имя задержанного с печатью и логотипом "ДНР".

В Нацгвардии сообщили, что гражданин задержан по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 258 УК (содействие террористической деятельности). Его передали сотрудникам СБУ.

Ранее Служба безопасности Украины и пограничная служба задержали в аэропорту "Борисполь" наемника, который воевал на стороне террористической организации "ДНР".