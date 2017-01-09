На конкурс на должность главы Нацполиции подали заявления 64 человека

Аваков указал в условиях конкурса, что новый глава Нацполиции должен иметь стаж работы в отрасли права не менее семи лет и опыт работы на руководящих должностях не менее пяти лет.

Стало известно, сколько кандидатов так и не смогут возглавить Национальную полицию (а один-то сможет) Василий Артюшенко, ZN.UA

Для участия в конкурсе на должность главы Национальной полиции Украины подали заявки 64 претендента, сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков.

"Завершился прием заявок на консультативный конкурс на главу Нацполиции Украины. Подано 64 заявки, с которыми начинает работу конкурсная комиссия", – написал Аваков в своем твиттере.

Завершився прийом заявок на консультативний конкурс на главу Нацполіціі України. Подано 64 заявки, з якими починає роботу конкурсна комісія. pic.twitter.com/6YwotxlX9N — Arsen Avakov (@AvakovArsen) 9 січня 2017 р.

Как сообщалось, 16 ноября Кабмин уволил Хатию Деканоидзе с должности главы Нацполиции. После этого глава МВД Арсен Аваков назначил временно исполняющим обязанности руководителя НПУ бывшего первого заместителя главы Национальной полиции Украины Вадима Трояна.

15 декабря министр внутренних дел Арсен Аваков объявил о проведении консультативного конкурса на замещение вакантной должности главы Национальной полиции. В требованиях к кандидату указано, что он должен иметь высшее юридическое образование и стаж работы в отрасли права не менее семи лет, опыт работы на руководящих должностях не менее пяти лет.