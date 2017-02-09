На киевском офисе Amnesty International нарисовали свастику

Представители организации уже подали по данному факту заявление в полицию.
Как сообщает "Громадське", ссылаясь на комментарий исполнительного директора отделения Amnesty International в Украине Оксаны Покальчук, свастика была обнаружена сотрудниками офиса на фасаде здания утром 9 февраля.
По ее словам, представители организации уже подали по данному факту заявление в полицию.
Накануне неизвестные вандалы написали на заборе генерального консульства Польши во Львове фразу "Наша земля", а также облили само здание красной краской.Hromadske