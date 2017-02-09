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На киевском офисе Amnesty International нарисовали свастику

9 февраля в 15:58

Представители организации уже подали по данному факту заявление в полицию.

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Офис Amnesty International в Киеве пострадал от неизвестных провокаторов
Hromadske
Неизвестные вандалы сорвали табличку с офиса Amnesty International в Киеве и нарисовали на ее месте свастику.

Как сообщает "Громадське", ссылаясь на комментарий исполнительного директора отделения Amnesty International в Украине Оксаны Покальчук, свастика была обнаружена сотрудниками офиса на фасаде здания утром 9 февраля.

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По ее словам, представители организации уже подали по данному факту заявление в полицию.

Накануне неизвестные вандалы написали на заборе генерального консульства Польши во Львове фразу "Наша земля", а также облили само здание красной краской.

По материалам: Hromadske
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Тэги свастика International Amnesty
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