На киевском офисе Amnesty International нарисовали свастику

Представители организации уже подали по данному факту заявление в полицию.

Офис Amnesty International в Киеве пострадал от неизвестных провокаторов Hromadske

Неизвестные вандалы сорвали табличку с офисав Киеве и нарисовали на ее месте свастику.

Как сообщает "Громадське", ссылаясь на комментарий исполнительного директора отделения Amnesty International в Украине Оксаны Покальчук, свастика была обнаружена сотрудниками офиса на фасаде здания утром 9 февраля.

По ее словам, представители организации уже подали по данному факту заявление в полицию.

Накануне неизвестные вандалы написали на заборе генерального консульства Польши во Львове фразу "Наша земля", а также облили само здание красной краской.