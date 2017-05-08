На Хортице горел музей под открытым небом

Спасатели ликвидировали возгорание.

на острове Хортица горело здание музея ГСЧС Украины В Запорожье на острове Хортица произошло возгорание на территории этнографического музея, сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Прибыв на место происшествия, спасатели установили, что горит соломенная крыша отдельно стоящего здания выставочного зала "Казацкий лагерь", общей площадью 40 квадратных метров.

"Несмотря на ветреную погоду, пожар мог распространиться на большую площадь и перекинуться на рядом расположенные здания. Благодаря оперативным действиям подразделений этого удалось избежать. Огонь был ликвидирован около 16.00", - сообщили в ГСЧС.

В ликвидации пожара участвовали шесть единиц техники и 25 человек личного состава подразделений ГСЧС. Причина пожара устанавливается.