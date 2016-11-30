На Херсонщине зафиксирована вспышка птичьего гриппа

В очаге заболевания проводятся мероприятия по локализации и недопущению распространения вируса.

С 2008 года в Украине не было зафиксировано случаев птичьего гриппа

В селе Новоалександровка Херсонской обалсти зафиксирована гибель домашней птицы в подсобных хозяйствах местных жителей. В ходе лабораторной диагностики проб биоматериала был установлен диагнозптицы, сообщила пресс-служба Госпродпотребслужбы в среду, 30 ноября.

В очаге заболевания проводятся мероприятия по локализации и недопущению распространения вируса. По предварительной информации, в домашних хозяйствах в Новоалександровке содержится около 4,5 тысяч голов птицы.

В Госпотребслужбе напомнили, что последние случаи птичьего гриппа в Украине были зафиксированы в 2008 году в Крыму.

Ранее сообщалось о вспышке птичьего гриппа H5N8 в Нидерландах, из-за которой санитарные службы в ноябре уничтожили 70 тысяч уток, закрыли зоопарки и запретили охоту на диких уток. В порту Роттердама и в окрестностях Амстердама были обнаружены мертвыми более 1200 диких птиц.

Случаи птичьего гриппа также были зафиксированы в Дании, Финляндии, Германии, Швеции и Южной Корее.