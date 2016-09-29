На Харьковщине задержали производителей суррогатного алкоголя, от отравления которым умерли 35 человек

Правоохранители изъяли более четырех тонн технического спирта и оборудование для изготовления суррогата.

Задержаны производители суррогатного алкоголя, из-за которого погибли люди

Сотрудники "Альфы" и харьковской прокуратуры и налоговой милиции задержали организаторов изготовления суррогатного алкоголя, из-за которого погибли 35 человек.

"Работали пять суток подряд. В операции был задействован весь личный состав налоговой милиции Харьковской области, около ста человек", - сообщил первый заместитель председателя Государственной фискальной службы Сергей Билан в Facebook.

Также Билан подчеркнул, что в настоящее время уже изъято более четырех тонн технического спирта и оборудование для изготовления суррогата.

Сейчас ГФС вместе с правоохранителями отрабатывают не только каналы, по которым завозили спирт, но и места продажи продукции, которую успели распространить по Украине.

С 21 по 29 сентября в Харьковской области зарегистрированно 58 случаев отправления суррогатным алкоголем, из которых 25 человек погибли. В Донецкой области зарегистрировали 9 случаев отравления, из них 5 случаев со смертельным исходом. Также 5 человек погибли в Николаевской области. Всего зарегистрированно 72 случая отравления, среди которых 35 со смертельным исходом.