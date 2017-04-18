На Харьковщине цветущие деревья вдруг засыпал снег

Жители Лозовой опубликовали в соцсетях фотографии апрельского снегопада

В городе Лозовая на Харьковщине после теплых и солнечных недель, когда деревья и клумбы успели покрыться цветами, смена погоды принесла мокрый снег. Жители обеспокоены тем, что такая прихоть природы может испортить урожай фруктов, пишет Depo.Харьков.

Из-за ухудшения погоды в Лозовой даже прекратили занятия в школах и детсадах. Внезапные каникулы продлятся до 21 апреля.

Синоптики прогнозируют в Украине холодное неделю, снег и заморозки. В связи с вторжением арктического воздуха 18-22 апреля в Украине ожидается холодная погода: ночью заморозки в воздухе 0-5°, на поверхности почвы 3-8°, дождь с мокрым снегом.