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На Харьковщине цветущие деревья вдруг засыпал снег

18 апреля в 13:09

Жители Лозовой опубликовали в соцсетях фотографии апрельского снегопада

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Фото Depo.Харьков

В городе Лозовая на Харьковщине после теплых и солнечных недель, когда деревья и клумбы успели покрыться цветами, смена погоды принесла мокрый снег. Жители обеспокоены тем, что такая прихоть природы может испортить урожай фруктов, пишет Depo.Харьков.

Из-за ухудшения погоды в Лозовой даже прекратили занятия в школах и детсадах. Внезапные каникулы продлятся до 21 апреля.

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Синоптики прогнозируют в Украине холодное неделю, снег и заморозки. В связи с вторжением арктического воздуха 18-22 апреля в Украине ожидается холодная погода: ночью заморозки в воздухе 0-5°, на поверхности почвы 3-8°, дождь с мокрым снегом.

По материалам: Depo.Харьков
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